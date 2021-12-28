Марко: при Ники Лауде наши отношения с «Мерседесом» не обострились бы до такой степени

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что если бы легендарный Ники Лауда до сих пор руководил «Мерседесом», то отношения между их командами не переросли бы во вражду.

«С Ники Лаудой ситуация не обострилась бы до такой степени.

Конечно, это было бы тяжело в любом случае, потому что он тоже не любит проигрывать. Но он всегда был более хладнокровен», — приводит слова Марко Mirror.

Напомним, на протяжении всего сезона Формулы-1 «Ред Булл» и «Мерседес» соперничали друг с другом. В течение года между командами возникло много споров, а сам чемпионат завершился скандалом, после которого немецкая команда даже собиралась идти в суд, но позже отказалась от этой идеи. Чемпионом мира стал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).