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Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков этого сезона

Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков этого сезона
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Пилоты Формулы-1 оценили работу своих соперников и составили свой личный рейтинг 10 лучших гонщиков в этом году.

По правилам каждый пилот мог поставить себя на любое место. Несмотря на это, не все включили своё имя в начало списка, причём сам рейтинг составлялся анонимно.

Общий топ-10 выглядит следующим образом:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Фернандо Алонсо («Альпин»)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
8. Джордж Расселл («Уильямс»)
9. Эстебан Окон («Альпин»)
10. Мик Шумахер («Хаас»)

Напомним, чемпионом Формулы-1 в этом году впервые в карьере стал голландец Макс Ферстаппен, который в решающей гонке обогнал своего главного соперника Льюиса Хэмилтона.

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