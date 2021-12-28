Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков этого сезона

Пилоты Формулы-1 оценили работу своих соперников и составили свой личный рейтинг 10 лучших гонщиков в этом году.

По правилам каждый пилот мог поставить себя на любое место. Несмотря на это, не все включили своё имя в начало списка, причём сам рейтинг составлялся анонимно.

Общий топ-10 выглядит следующим образом:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

7. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

8. Джордж Расселл («Уильямс»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Мик Шумахер («Хаас»)

Напомним, чемпионом Формулы-1 в этом году впервые в карьере стал голландец Макс Ферстаппен, который в решающей гонке обогнал своего главного соперника Льюиса Хэмилтона.