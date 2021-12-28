Гюнтера Штайнера удивила форма Мика Шумахера в конце сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что его удивил темп пилота его команды Мика Шумахера в конце сезона.
«Мы явно отставали от своих соперников по той причине, что не развивали машину.
Я немного удивлён, что в конце сезона он всё чаще стал подниматься выше. Единственная причина, по которой это происходило, это сам Мик, потому что, как вы все знаете, мы не занимались развитием весь год», — сказал Штайнер.
Шумахер считает, что форма в конце сезона была результатом того, что они с командой сработались и научились выжимать максимум из болида.
«Это просто часть процесса лучшего знакомства с машиной и с самим собой.
В последних нескольких гонках мы смогли максимально использовать то, что у нас было, и даже когда мы не смогли этого сделать, мы всё равно были очень близки к Кими Райкконену и другим. Так что я думаю, что улучшения налицо. Во время сезона ты начинаешь всё лучше и лучше понимать машину. Всё приходит с опытом», — сказал Шумахер.
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