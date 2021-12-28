Шарль Леклер выразил желание изменить номер для выступления в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер задумался об изменении своего номера для выступления в Формуле-1 в 2022 году. Об этом сообщает Autosprint.



Леклер выступает под 16-м номером. При этом до прихода в «Королевские гонки» Шарль проводил заезды под номером 7. Выступать с ним в Формуле-1 он не мог, так как этот номер уже был занят Кими Райкконеном. Альтернативным вариантом для Леклера был 10-й номер, но и его он не смог использовать, так как под ним уже выступал Пьер Гасли.



Теперь же, после ухода Райкконена из «Королевских гонок», монегаск вновь решил рассмотреть возможность остановиться на старом для себя номере — седьмом. Отметим, что его, к своему сожалению, Шарль использовать в следующем году не сможет, так как в правилах ФИА чётко указано, что брать чужие номера сразу после ухода какого-либо пилота запрещено.

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