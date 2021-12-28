В «Макларене» объяснили преимущество «Мерседеса» на прямых за счёт мощности мотора

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о преимуществе пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в скорости на прямых в последних гонках минувшего сезона Формулы-1.



«Это вопрос к Тото Вольфу, но когда я изучаю данные и сопоставляю их с результатами других команд, то не вижу никаких причин считать, что с двигателем было что-то не так. В конце концов, мы были довольны тем, что нам поставлял «Мерседес» в течение года.



Новый двигатель всегда будет мощнее того, который уже эксплуатируется. Всё дело в его естественной деградации. В таких случаях потери могут составлять несколько десятых на круге», — приводит слова Зайдля Formula Rapida.



Ранее чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал совет новичку «Мерседеса» Джорджу Расселлу, как вести себя с Хэмилтоном в первый год работы с ним.

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