Сайнс: сомневаюсь, что в Формуле-1 есть пилоты, которые намного быстрее Леклера

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о своём напарнике по команде, монегаске Шарле Леклере.
«Без сомнения, он один из лучших. Он настоящий мастер по многим вопросам и при этом гораздо более трудолюбивый, чем думают многие. Конечно, мы все упорно трудимся. Но у него есть скорость, трудолюбие и стабильность. Сомневаюсь, что в Формуле-1 есть кто-то, кто намного быстрее него», — приводит слова Сайнса AS.
По итогам общего зачёта пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Леклер, на счету которого 159 баллов, занял седьмое место. Победу в чемпионате мира праздновал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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