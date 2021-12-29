Формула-E может перейти на водородные топливные элементы

Формула-E рассматривает возможность перехода на водородные топливные элементы. С сезона-2022/2023 чемпионат перейдёт на болиды третьего поколения с двигателем 470 л.с., а уже сейчас приступил к разработке регламента четвёртого поколения. Об этом рассказал соучредитель чемпионата Алехандро Агаг.
«Мы уже думаем о машинах четвёртого поколения, которые появятся только через пять лет. Их обсуждение действительно нужно начать прямо сейчас. Конечно, мы пригласим компании-производители, хотя в настоящее время они уже с нами. Но мы расширим группу, чтобы дать возможность участвовать в дискуссии каждому.
Водород подпадает под лицензию ФИА. Есть два способа использовать этот элемент: первый — сжигание, что очень неэффективно, хотя сейчас и ведутся работы над тем, чтобы исправить это. Второй способ, который мы могли бы использовать, это водородные топливные элементы, за счёт которых производится электричество, которое затем приводит в действие электродвигатель. Так вот, как только эти технологии станут широко доступными, мы обязательно рассмотрим их», — приводит слова Агага Autosport.
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