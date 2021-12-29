Швейцарцы, которые выступят на «Дакаре» на «Ниве», рассказали о первых впечатлениях

Швейцарские гонщики команды NIVA RED LEGEND Марио Якобер и Сладжан Милич, которые выступят на «Дакаре»-2022 за рулём «Нивы» в зачёте «Классика», рассказали о начале работы на ралли-марафоне, сообщает телеграм-канал Cross-Country Rally.



«Сделали ПЦР-тест, и держим пальцы, что получим отрицательный результат ПЦР-теста и положительный результат на проверках. Удивительно, насколько велик сервисный парк: много участников Dakar Classic, более 20 машин, люди очень приветливые. Можно ко всем подойти, поговорить. Большинство — новички, для них важно финишировать. Атмосфера отличная, все как одна семья и помогают друг другу. Это огромное место, потрясающе видеть здесь всех этих людей — и машины, которые едут обычный «Дакар», и мотоциклы, и мотоциклы зачёта Original by Motul, у которых с собой всего один ящик с запчастями. Здесь, на «Дакаре», отличная атмосфера», — рассказал Якобер.



«Мы чувствуем себя комфортно, мы готовы, машина готова. Сделали последние приготовления по машине, в среду закончим и пойдём на техосмотр. Мы видели несколько интересных машин, красивые гоночные машины, в том числе и профессиональные, мне очень интересны большие грузовики. Атмосфера и погода классные. Все ребята из организации «Дакар» очень приветливые, всё хорошо организовано. Всем удачи, мы готовы к гонке!» — добавил Милич.