Штурман Сычёвой: долго объясняли в аэропорту, что такое «Дакар», пробились с приключениями

Штурман Татьяны Сычёвой Александр Алексеев рассказал, как их экипаж добрался до Саудовской Аравии, где пройдёт ралли-марафон «Дакар»-2022. Сычёва и Алексеев выступят на мотовездеходе в зачёте Т4.
«Мы уже второй день тут, в понедельник получали машину и сделали это только к вечеру. Приключения начались раньше. В связи с «ковидом» путь у всех сюда был непростой. До этого мы три дня тренировались в Дубае, там оказалось непросто получить ПЦР. В аэропорту делают тест, который подходит везде, кроме Саудовской Аравии. С просроченными тестами не прошло, отметка в паспорте, что показывали ПЦР на въезде в ОАЭ менее трёх дней назад, тоже не подошла. Пришлось ехать сдавать ПЦР, покупать новые билеты.
Летели Emirates, им не подошла прививка «Спутник». Мы показываем разрешение «Дакара», что «Спутник» можно, а они нам втроём: «А что такое «Дакар»? Мы им долго объясняли, что такое «Дакар», им стало даже интересно. Позвали старших, собралось всё представительство Emirates в аэропорту, и они начали звонить в Саудовскую Аравию уточнять. Поделились, что за каждого неправильно оформленного пассажира с авиакомпании штраф $ 7000, поэтому так строго относятся.
Зарегистрировали нас за минуту до окончания регистрации, и бегом бежали сквозь все очереди, только бы успеть на посадку. Пробились с приключениями, третий день приключения продолжаются. Машину забрали, два колеса были спущены. В команде South мне говорили, что надо менять два колеса — оказалось, четыре надо было менять. Ничего страшного, подкачали», — приводит слова Алексеева телеграм-канал Cross-Country Rally.
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