Мик Шумахер: я действительно верю, что унаследовал что-то от отца
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Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер высказался о сравнении, которое иногда проводят между ним и его легендарным отцом Михаэлем.
«Я испытываю огромное уважение к тому, чего он достиг. Он проделывал действительно тяжёлую работу, чтобы добиваться побед и завоёвывать свои титулы. Ничто не давалось ему легко. Энергия и сила, которые он проявлял, его целеустремлённость, желание всегда выкладываться на 100 процентов, очень впечатляют меня.
Я действительно верю, что унаследовал что-то в этом смысле от него. Обычно я не сравниваю себя с другими. Я предпочитаю идти своим путём. Но я и вправду ищу сравнения со своим отцом. Мне не раз говорили, что мы очень похожи», — приводит слова Мика Daily Express со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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