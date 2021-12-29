Мик Шумахер: я действительно верю, что унаследовал что-то от отца

Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер высказался о сравнении, которое иногда проводят между ним и его легендарным отцом Михаэлем.



«Я испытываю огромное уважение к тому, чего он достиг. Он проделывал действительно тяжёлую работу, чтобы добиваться побед и завоёвывать свои титулы. Ничто не давалось ему легко. Энергия и сила, которые он проявлял, его целеустремлённость, желание всегда выкладываться на 100 процентов, очень впечатляют меня.



Я действительно верю, что унаследовал что-то в этом смысле от него. Обычно я не сравниваю себя с другими. Я предпочитаю идти своим путём. Но я и вправду ищу сравнения со своим отцом. Мне не раз говорили, что мы очень похожи», — приводит слова Мика Daily Express со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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