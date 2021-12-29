Ландо Норрис объяснил, почему высказался по поводу своего психического здоровья

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему он поднимал тему психологического здоровья. Об этом он говорил ранее, в частности в начале октября.
«Прежде всего я очень рад отметить, что всё больше людей говорят об этом и понимают, что это лишь принесёт пользу: не только им, но и другим. Так что я не думаю, что в этом стоит искать какой-то негатив. Такие разговоры только помогут стать лучше. И, конечно, это поможет тем, кто по каким-либо причинам испытывает трудности.
И я действительно начал получать сообщения от многих людей. Они мне писали, что после моих слов стали чувствовать себя намного лучше. Это и впрямь довольно удивительная вещь — видеть, как сильно можно помочь другим. Поэтому я подумал, что лучше говорить об этом публично, чтобы оказать помощь как можно большему числу людей», — приводит слова Норриса Racingnews365.
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