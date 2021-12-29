Тренер рассказала, как Белов может попасть в академию «Альпин» и спасти карьеру

Тренер молодёжной программы SMP Racing Мария Бадалова дала понять, каким образом воспитанник программы, российский гонщик Михаэль Белов, может спасти карьеру в автоспорте.
«Пока на тестах [Региональной формулы] из наших был Кирилл Смаль. Михаэль Белов проехал пару тестовых дней в Барселоне с новой командой Cap Racing, которая хочет зайти в чемпионат, и в Валенсии с MP Motorsport. Ходят слухи в паддоке FRECA, что Михаэль примет участие в сезоне за команду MP Motorsport, но официального подтверждения не было.
В текущей ситуации для него это был бы идеальный вариант — поехать FRECA в составе сильной команды, выиграть чемпионат и получить поддержку «Альпин», то есть стать пилотом академии «Альпин». Поверьте, сделать это будет не так просто, как я говорю. Но это даст шанс Михаэлю продолжить карьеру в автоспорте», — приводит слова Бадаловой «Дром.ру».
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