Ландо Норрис — об автомобилях 2022 года: можно провести сравнение с Формулой-2
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о различиях в машинах 2022 года и тех, которые гонщики пилотировали в минувшем сезоне Формулы-1.
«Определённо стиль пилотажа поменяется. В каком-то смысле, мне кажется, что управлять такими болидами будет не так здорово. Полагаю, что пилотажа на пределе станет больше. Наверно, можно провести сравнение с Формулой-2, где много борьбы приходится вести с самой машиной и всё такое.
Но я вполне могу ошибаться, потому что всё постоянно меняется. Авто, которым я управлял ещё месяц назад, сильно отличается от того, которое я пилотирую сейчас. И судя по всему, когда мы подойдём к первой гонке, всё снова будет совсем по-другому», — приводит слова Норриса Autosport.
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