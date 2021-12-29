Ландо Норрис — об автомобилях 2022 года: можно провести сравнение с Формулой-2

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о различиях в машинах 2022 года и тех, которые гонщики пилотировали в минувшем сезоне Формулы-1.



«Определённо стиль пилотажа поменяется. В каком-то смысле, мне кажется, что управлять такими болидами будет не так здорово. Полагаю, что пилотажа на пределе станет больше. Наверно, можно провести сравнение с Формулой-2, где много борьбы приходится вести с самой машиной и всё такое.



Но я вполне могу ошибаться, потому что всё постоянно меняется. Авто, которым я управлял ещё месяц назад, сильно отличается от того, которое я пилотирую сейчас. И судя по всему, когда мы подойдём к первой гонке, всё снова будет совсем по-другому», — приводит слова Норриса Autosport.

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