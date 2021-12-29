Карлос Сайнс дал понять, готов ли он выступать в какой-либо команде Ф-1, кроме «Феррари»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что счастлив быть в нынешней команде и менять её он не намерен.



«Учитывая, что у меня остался ещё один год по контракту, я никуда не спешу. Это и вправду так, прямо сейчас я не вижу себя нигде, кроме «Феррари». И я говорю как о среднесрочной, так и о долгосрочной перспективе. Я счастлив, и здесь мне мне очень нравится. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой после гонки, на моём лицо есть улыбка. Я чувствую гордость от того, что являюсь пилотом «Феррари».



А если сюда добавить хорошие результаты, то я прямо скажу, что не думаю, что где-либо мне будет лучше, чем в «Скудерии». Я действительно счастлив быть здесь», — приводит слова Сайнса издание AS.