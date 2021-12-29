«Мы идём не тем путём». Прост объяснил, что нужно сделать Ф-1 для оптимизации календаря

Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о календаре Формулы-1 на следующий год. Напомним, в сезоне-2022 будет проведено рекордные 23 этапа. В двух последних сезонах руководство чемпионата также планировало провести 23 гонки, но от идеи пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.



«23 гонки — это много. Трудности будут не только у гонщиков, но и у других членов команд: механиков, инженеров, которые также участвуют во всех гонках. Так что будет очень и очень сложно.



Сейчас точно не впомню, быть может, это было не в этом году, но в первый раз, когда нам пришлось провести три гонки подряд, то даже я, в каком-то смысле, немного терял интерес к происходящему, потому что это слишком.



Конечно, количество гонок, болельщиков и деньги связаны друг с другом. Но нужно стремиться к компромиссу. Я считаю, что если пробовать привлекать больше спонсоров, то тогда, возможно, гонок будет меньше. Но похоже, что это не тот путь, которым мы идём», — приводит слова Проста Racingnews365.