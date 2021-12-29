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Бернард тен Бринке заменит Эрика ван Луна на ралли «Дакар»

Бернард тен Бринке заменит Эрика ван Луна на ралли «Дакар»
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Нидерландский гонщик «Тойоты» Бернард тен Бринке рассказал о том, что он заменит своего соотечественника Эрика ван Луна на предстоящем ралли «Дакар».

«Из-за положительного теста на COVID-19 Эрика ван Луна, я получил возможность участвовать в «Дакаре». При минимальной подготовке я выложусь на 100%, чтобы он стал для меня успешным», — написал голландец в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс тоже сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить ралли-марафон «Дакар». Ожидается, что место де Вильерса в составе «Тойоты», если он всё-таки не сможет выйти на старт, займёт бывший гонщик чемпионата мира по ралли Крис Мик. В прошлом году ирландец дебютировал на Дакаре в категории мотовездеходов.

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