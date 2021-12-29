Карлос Сайнс: прямо сейчас в Формуле-1 есть 7-8 потенциальных чемпионов

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу следующего сезона Формулы-1.

«Мне кажется, что в следующем сезоне возможны два варианта развития событий: либо одна из команд удачно приспособится к новому регламенту и оторвётся от всех других, либо будет равный сезон. Лично мне второй вариант нравится куда больше.

Я уверен в том, что прямо сейчас в Формуле-1 есть 7-8 потенциальных чемпионов», — приводит слова Сайнса AS.

По итогам общего зачёта пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.