Карлос Сайнс: прямо сейчас в Формуле-1 есть 7-8 потенциальных чемпионов
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу следующего сезона Формулы-1.
«Мне кажется, что в следующем сезоне возможны два варианта развития событий: либо одна из команд удачно приспособится к новому регламенту и оторвётся от всех других, либо будет равный сезон. Лично мне второй вариант нравится куда больше.
Я уверен в том, что прямо сейчас в Формуле-1 есть 7-8 потенциальных чемпионов», — приводит слова Сайнса AS.
По итогам общего зачёта пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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