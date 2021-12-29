Нико Росберг: когда Хэмилтон проиграл в Абу-Даби, я почувствовал невероятную боль

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг дал комментарий по поводу финального этапа Гран-при Формулы-1, который состоялся в Абу-Даби.
«Я почувствовал боль, невероятную боль. Сейчас я не имею ничего общего с Мерседесом, но, конечно, это моя прежняя семья, поэтому мне больно было смотреть на это.
Они были на 99% уверены, что выиграют чемпионат мира, пока не осталось три круга до конца. А потом они терпят поражение, причем поражение в такой борьбе, где ты ничего не можешь сделать, ведь твои шины на 50 кругов старше. Жаль, что всё так закончилось из-за немного странного решения ФИА», — приводит слова Росберга SoyMotor.
Напомним, чемпионом минувшего сезона Формулы-1 стал Макс Ферстаппенблагодаря победе. Голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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