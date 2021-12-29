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«Феррари» опубликовала ролик в честь своего 75-летия

«Феррари» опубликовала ролик в честь своего 75-летия
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«Феррари» разместила видео, которое было посвящено 75-летию компании. Напомним, её основал Энцо Феррари в 1947 году.

Видео доступно на YouTube-аккаунте «Феррари».

В минувшем сезоне «Феррари» заняла третью позицию в Кубке конструкторов.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0

Ранее «Феррари» объявила о заключении долгосрочного спонсорского контракта с испанским банком Santander, который уже сотрудничал со «Скудерией» с 2010 по 2017 год.

Победу в чемпионате мира сезона-2021 праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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