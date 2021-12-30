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Петиция за то, чтобы сделать Хэмилтона чемпионом Ф-1 2021 года, собрала 40 000 подписей

Петиция за то, чтобы сделать Хэмилтона чемпионом Ф-1 2021 года, собрала 40 000 подписей
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Петицию с требованием сделать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона чемпионом Формулы-1 в 2021 году подписали уже почти 40 000 человек.

Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.

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