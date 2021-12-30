«Мерседес» в следующем сезоне изменит ливрею своего болида

В «Мерседесе» приняли решение вернуть традиционную серебряную ливрею, сообщает Bild. Напомним, последние несколько лет команда выступала с чёрным цветом.

То, что уже некоторое время ходило по паддоку в виде слухов, было решено боссами в финале сезона. Чёрная ливрея была знаком поддержки движения Black Lives Matter. Такой дизайн особенно сильно заинтересовал Льюиса Хэмилтона, который часто выступает за равные права.

В этом году «Мерседес» в восьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов Формулы-1.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков.

2. «Ред Булл» — 585,5.

3. «Феррари» — 323,5.

4. «Макларен» — 275.

5. «Альпин» — 155.

6. «Альфа Таури» — 142.

7. «Астон Мартин» — 77.

8. «Уильямс» — 23.

9. «Альфа Ромео» — 13.

10. «Хаас» — 0.