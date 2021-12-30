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«Мерседес» в следующем сезоне изменит ливрею своего болида

«Мерседес» в следующем сезоне изменит ливрею своего болида
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В «Мерседесе» приняли решение вернуть традиционную серебряную ливрею, сообщает Bild. Напомним, последние несколько лет команда выступала с чёрным цветом.

То, что уже некоторое время ходило по паддоку в виде слухов, было решено боссами в финале сезона. Чёрная ливрея была знаком поддержки движения Black Lives Matter. Такой дизайн особенно сильно заинтересовал Льюиса Хэмилтона, который часто выступает за равные права.

В этом году «Мерседес» в восьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов Формулы-1.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.

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