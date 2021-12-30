Франц Тост — о Цуноде: его резкие выкрики в радио вредят как ему, так и команде

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о том, что пилот его команды Юки Цунода зачастую не может справиться со своими эмоциями, что мешает команде во время гонки.
«Мы постоянно говорим ему, чтобы он не кричал в радио. Это плохо для его имиджа, плохо для команды. Но когда он садится в машину, и у него возникают хоть какие-то проблемы, он сразу начинает расстраиваться.
Люди должны понимать, что это Формула-1. От гонщиков должна исходить агрессия, это не просто катание по трассе. У них должен быть адреналин, иначе они не смогут показать хорошее выступление.
Он может кричать про себя и не включать радио. Это вредит ему и вредит команде», — приводит слова Тоста Racingnews365.
Сам Цунода говорил о том, что он недоволен своим поведением и пытается работать над собой.
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