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Умер шестикратный победитель ралли «Дакар» Карел Лопрайс

Умер шестикратный победитель ралли «Дакар» Карел Лопрайс
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Умер легендарный гонщик Карел Лопрайс, который шесть раз становился победителем ралли-марафона «Дакар».

«Сегодня скончался один из величайших деятелей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет с нами.

В возрасте 73 лет, после непродолжительной болезни нас покинул человек, который обычно был немногословен и очень редко говорил о себе. Однако своими поступками, достижениями, поведением, манерой поведения, отношением к жизни и своей фирменной застенчивой улыбкой он завоевал уважение, почтение и сердца нескольких поколений своих коллег, соперников, поклонников автоспорта и широкой публики.

Имя Карела Лопрайса навсегда останется связанным с успехом грузовиков Tatra на ралли «Дакар». В 1986 году он дебютировал на знаменитой гонке в пустыне, а два года спустя отпраздновал первый из своих шести триумфов на берегах Розового озера. Он попрощался с африканскими соревнованиями в 2006 году. За два десятилетия он провел девятнадцать гонок «Дакар», в которых в общей сложности занял одиннадцать подиумных мест. В 2017 году он получил от президента республики государственную награду», — написал племянник Карела Алеша Лопрайс в своём «инстаграме».

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