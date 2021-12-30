Каргинов рассказал, как «КАМАЗ-мастер» протестировал технику перед стартом «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал о тестовом заезде команды в преддверии старта ралли-марафона «Дакар».

«Сегодня нам удалось выехать на тесты. Это небольшой тестовый круг — около 10-15 км. Надо брать во внимание местность, здесь очень много скал, но организаторы подобрали не слишком сложную трассу, не сильно каменистую, небольшой участок заняли скалы. Видимо, это сделано для того, чтобы гонщики понимали, какие камни их ждут на пути. На самом деле, здесь можно найти себе приключений, но наши машины мы проверили, всё хорошо, всё идёт по плану», — сказал Каргинов.

На «Дакаре» — 2022 «КАМАЗ-мастер» выступит на четырёх боевых машинах. Пятикратный победитель ралли Эдуард Николаев, а также Дмитрий Сотников поедут на новых машинах поколения К5. Экипажи Антона Шибалова и Андрея Каргинова выступят в гонке на машинах предыдущего модельного года с техническими улучшениями.