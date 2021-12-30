Стало известно, как «Феррари» компенсировала потерянную мощность мотора

Motorsport Italia сообщила о том, что «Феррари» с помощью топливного партнёра Shell удалось компенсировать потерю мощности двигателя, которая произошла из-за внедрения нового бензина.

Напомним, уже в следующем году команды будут использовать топливо с десятипроцентным содержанием этанола, и мощности всех двигателей снизятся. По оценкам «Феррари», эта потеря составит примерно 20 лошадиных сил, но благодаря Shell итальянская команда этого на себе не ощутит.

Также сообщается, что тестирование новых двигателей дало результаты, превышающие целевые показатели. Тем не менее издание предлагает дождаться зимних тестов, где мотор «Феррари» можно будет сравнить с тем, что предложат другие команды Формулы-1.