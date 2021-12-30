Один из главных конкурентов «КАМАЗ-мастера» пропустит «Дакар»

Нидерландской команде Жерара де Роя пришлось внести изменения в состав перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2022. Чемпион «Дакара»-2007 Ханс Стейси, считавшийся одним из главных конкурентов команды «КАМАЗ-мастер», отказался от участия в гонке по результатам прохождения физических проверок. Они показали некоторое отклонение от прежних показателей, и за оставшееся до старта марафона время уже нет возможности уточнить причины подобных отклонений. Стейси совместно с командой принял решение отказаться от выступления, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает пресс-служба Team De Rooy.
Место Стейси займёт голландец Вик Верстейнен, который выступит со своим штурманом и механиком, который должен был участвовать в «Дакаре» в экипаже Стейси. Верстейнен уже выступал за команду на «Дакаре» 2020 года. Учитывая, что в этот раз он не принимал участия в тестах, основной задачей его экипажа станет помощь коллегам по команде.
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