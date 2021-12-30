Шасси «Феррари» прошло краш-тест ФИА

Новое шасси команды «Феррари» прошло краш-тест ФИА, сообщает Formula Passion. Шасси прошло фронтальный краш-тест и было омологировано ФИА. Команда может продолжать подготовку к первым предсезонным тестам Формулы-1 2022 года.
Напомним, по итогам сезона-2021 «Феррари» заняла третью позицию в Кубке конструкторов, набрав 323,5 очка.
Чемпионом Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
Кубок конструкторов по итогам сезона завоевал «Мерседес».
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