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В «Ред Булл» больше не сомневаются в легальности машины «Мерседеса»

В «Ред Булл» больше не сомневаются в легальности машины «Мерседеса»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в австрийской команде уверены в том, что «Мерседес» использовал полностью легальный мотор на Гран-при Бразилии 2021 года.

«У меня нет никаких сомнений в том, что в Бразилии всё было законно. Было удивительно, как Хэмилтон с новым мотором пролетел мимо нас. В этом двигателе всё идеально сочетается друг с другом, мы об этом знаем. Удивительно, что из шести машин с мотором «Мерседеса» только Хэмилтон получил в свои руки это супероружие, но что есть, то есть. Мы не можем их винить в этом», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Несмотря на использование мощного мотора в последних гонках, Хэмилтон не смог выиграть титул в 2021 году. В последней гонке сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сумел опередить Льюиса на более свежих шинах на последнем круге дистанции и отпраздновать победу в чемпионате.

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