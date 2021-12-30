Машина участника «Дакара»-2022 сгорела за два дня до старта ралли-марафона

В преддверии старта ралли-марафона «Дакар»-2022 машина команды Rebellion полностью сгорела во время шейкдауна, сообщает Campeones. За рулём автомобиля находился президент компании Rebellion Александер Пеши, который должен был принять участие в ралли-марафоне в качестве одного из участников заезда.
Пеши и его штурман Стефано Куни не пострадали, однако автомобиль сгорел полностью и не подлежит восстановлению.
На «Дакаре»-2022 Rebellion собиралась стартовать двумя машинами, во втором экипаже на старт должны выйти чемпион мира WEC и трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма и его штурман Реми Буланже. Кто из гонщиков поедет на единственной оставшейся машине пока неизвестно.
В настоящий момент в Джидде проходят административные и технические проверки.
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