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Машина участника «Дакара»-2022 сгорела за два дня до старта ралли-марафона

Машина участника «Дакара»-2022 сгорела за два дня до старта ралли-марафона
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В преддверии старта ралли-марафона «Дакар»-2022 машина команды Rebellion полностью сгорела во время шейкдауна, сообщает Campeones. За рулём автомобиля находился президент компании Rebellion Александер Пеши, который должен был принять участие в ралли-марафоне в качестве одного из участников заезда.

Пеши и его штурман Стефано Куни не пострадали, однако автомобиль сгорел полностью и не подлежит восстановлению.

На «Дакаре»-2022 Rebellion собиралась стартовать двумя машинами, во втором экипаже на старт должны выйти чемпион мира WEC и трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма и его штурман Реми Буланже. Кто из гонщиков поедет на единственной оставшейся машине пока неизвестно.

В настоящий момент в Джидде проходят административные и технические проверки.

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