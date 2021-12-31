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Серхио Перес объяснил, почему совсем не волновался, пока ждал новый контракт от «Ред Булл»

Серхио Перес объяснил, почему совсем не волновался, пока ждал новый контракт от «Ред Булл»
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что совсем не беспокоился, когда находился в ожидании нового контракта от австрийской команды.

«Нет, я совсем не волновался. Признаюсь, на данном отрезке моей карьеры трудно беспокоиться о том, что места в команде так и не будет. Мне кажется, что мы очень быстро поняли, как хорошо подходим друг другу. Ещё на ранней стадии Хельмут и Кристиан сказали мне, чтобы я не искал никакие другие варианты, потому что они хотели продолжать со мной», — приводит слова Переса RaceFans.

В «Ред Булл» объявили о продлении контракта с Пересом в конце августа этого года. Следующий сезон Серхио проведёт составе австрийской команды.

Ранее руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что Перес находится в тени Макса Ферстаппена.

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