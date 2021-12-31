Тото Вольф — о новом техническом регламенте Ф-1: борьба за титул может стать более плотной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением об изменениях в техническом регламенте Формулы-1, согласно которым команды будут вынуждены ограничить свои бюджеты. Новые правила начнут действовать с сезона-2022.
«Мы все работаем в рамках одного бюджета и по единым правилам. Поэтому вполне возможно, что такие команды, как «Феррари», «Макларен», «Астон Мартин» или «Альпин», которые не боролись за титул чемпиона мира в этом году, смогут разработать правильную концепцию, ведь они провели больше прогонов в аэротрубе, чем другие.
Мне кажется, что мы можем рассчитывать на ещё более плотную борьбу за чемпионство и победы в гонках, чем раньше. И это здорово», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
«Мы все прекрасно знали, что в 2022 году в правилах произойдут большие изменения. Поэтому соответствующим образом всеми нами были проведены корректировки ресурсов», — добавил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
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