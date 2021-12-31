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Палмер: вместо Расселла взял бы в «Мерседес» Норриса

Палмер: вместо Расселла взял бы в «Мерседес» Норриса
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер выразил мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис лучше бы подошёл «Мерседесу», чем Джордж Расселл, контракт с которым немецкая команда заключила.

«Если бы я принимал решение в «Мерседесе», то в напарники для Льюиса Хэмилтона взял бы Ландо Норриса вместо Рассела», — приводит слова комментатора Джека Николлса PlanetF1 со ссылкой на подкаст Chequered Flag.

Палмер согласился с такой точкой зрения:

«Я согласен с Джеком и тоже выберу Ландо. То, как он сдерживал Хэмилтона в конце гонки в Сочи, пока стратегия и выбор шин не лишили его победы, было невероятно. Парень, который никогда не выигрывал в гонках, сдерживал семикратного чемпиона мира, который дышал ему в затылок, и к тому же начинался дождь. Он несколько раз сходил с трассы, но всё равно сдерживал его. Норрис тогда выступил выдающимся образом.

Даже в последних гонках сезона Норрис был далеко впереди Даниэля Риккардо, ему просто сильно не повезло на заключительных этапах, иначе он был бы пятым в личном зачёте».

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