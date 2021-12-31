Аль-Аттия нашёл авто участнику «Дакара», отдавшему машину напарнику-«погорельцу»

Чемпион мира WEC и трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма может принять участие в ралли-марафоне «Дакар»-2022, несмотря на то что он принял решение отдать свой автомобиль президенту компании Rebellion Александре Пеши, сообщает телеграм-канал Cross-Country Rally.



Напомним, машина Пеши полностью сгорела во время шейкдауна. Пеши и его штурман Стефано Куни не пострадали, однако автомобиль сгорел полностью и не подлежит восстановлению.



Однако гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия отдал Дюма свою машину из музея. Автомобиль привезли из Дохи и пытаются успеть подготовить к техническим проверкам.



В случае успеха Дюма сможет выступить в ралли-марафоне, хотя планировал ехать тим-менеджером «Дакар-2022» после того, как отдал свой автомобиль Пеши.