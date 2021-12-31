Ян Ламмерс: Ферстаппен — лучший пилот, которого я видел за последние 40 лет

Спортивный директор Гран-при Нидерландов и бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о Максе Ферстаппене.



«С моей точки зрения, лучший момент года от Макса Ферстаппена — первый поворот Гран-при Мексики, где ему удалось захватить лидерство после старта с третьего места. Он тормозил на внешней траектории позже Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Это был блестящий манёвр. Именно в такие моменты гонщик переворачивает ситуацию в свою пользу.



Ферстаппен хорош благодаря таланту, чистому профессионализму, абсолютной сосредоточенности и преданности делу. Обычно пилотам не хватает какого-то из компонентов, пусть и немного. Но это и есть решающий фактор. Трудно сравнивать разные поколения пилотов по многим причинам. Но для меня Ферстаппен — лучший пилот, которого я видел за последние 40 лет. Даже если бы он так и не стал чемпионом в этом году», — цитирует Ламмерса De Telegraaf.