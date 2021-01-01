Аль-Аттия — лучший по итогам пролога «Дакара»-2022 в зачёте автомобилей, Васильев — 11-й

Катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия стал лучшим в прологе «Дакара»-2022 в зачёте автомобилей. Нассер по итогам заезда опередил на 12 секунд Карлоса Сайнса-старшего («Ауди»). Хенк Латеган, выступающий на «Тойоте», стал третьим.



Девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб продемонстрировал пятый результат.



Лучшим из россиян стал Владимир Васильев (БМВ), показавший 11-е время. Денис Кротов за рулём «Мини» был 28-м.



«Дакар»-2022. Автомобили. Пролог:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 0:10,56

2. Карлос Сайнс-старший (Audi) +0,12

3. Хенк Латеган (Toyota) +0,362

4. Брайан Барагванат (Century Racing) +0,36

5. Себастьен Лёб (Prodrive) +0,37

…11. Владимир Васильев (BMW) +1,06

…28. Денис Кротов (Mini) +1,54.