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Аль-Аттия — лучший по итогам пролога «Дакара»-2022 в зачёте автомобилей, Васильев — 11-й

Аль-Аттия — лучший по итогам пролога «Дакара»-2022 в зачёте автомобилей, Васильев — 11-й
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Катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия стал лучшим в прологе «Дакара»-2022 в зачёте автомобилей. Нассер по итогам заезда опередил на 12 секунд Карлоса Сайнса-старшего («Ауди»). Хенк Латеган, выступающий на «Тойоте», стал третьим.

Девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб продемонстрировал пятый результат.

Лучшим из россиян стал Владимир Васильев (БМВ), показавший 11-е время. Денис Кротов за рулём «Мини» был 28-м.

«Дакар»-2022. Автомобили. Пролог:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 0:10,56
2. Карлос Сайнс-старший (Audi) +0,12
3. Хенк Латеган (Toyota) +0,362
4. Брайан Барагванат (Century Racing) +0,36
5. Себастьен Лёб (Prodrive) +0,37
…11. Владимир Васильев (BMW) +1,06
…28. Денис Кротов (Mini) +1,54.

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