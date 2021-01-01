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В «КАМАЗ-мастере» показали, как готовились к старту «Дакара». Видео

В «КАМАЗ-мастере» показали, как готовились к старту «Дакара». Видео
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Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» разместила новое видео в официальном канале российской команды в YouTube, показав, как прошла подготовка к престижному ралли-марафону «Дакар»-2022.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

В общей сложности в «Дакаре»-2022 примут участие четыре экипажа «КАМАЗ-мастер».

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре» 2022 года:

№ 500 — пилот Дмитрий Сотников – штурман Руслан Ахмадеев – механик Ильгиз Ахметзянов
№ 505 — пилот Эдуард Николаев – штурман Евгений Яковлев – механик Владимир Рыбаков
№ 509 — пилот Андрей Каргинов – штурман Андрей Мокеев – механик Иван Мальков
№ 501 — пилот Антон Шибалов – штурман Дмитрий Никитин – механик Иван Татаринов.

44-й по счёту «Дакар» стартует 2 января в Хаиле (Саудовская Аравия) и завершится 14 января в Джидде.

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