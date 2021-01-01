Марко назвал Ферстаппена лучшим пилотом из всех, с которыми он работал в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко крайне высоко оценил уровень пилота своей команды Макса Ферстаппена, признавшись, что считает его сильнейшим из всех гонщиков, с которыми когда-либо работал.
«Да, я назову Макса, без сомнения. Что отличает его больше всего, так это то, что ему совсем не нужен круг разогрева. А вот остальные, если идёт дождь, совершают пять или восемь кругов. Но Макс в таких случаях просто выезжает и ставит самое быстрое время на первом же круге.
Взять, к примеру, Джидду: никто не знал трассу. Но тут в дело вступает Макс — и вуаля. Это одна из его сильнейших черт», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Servus TV.
Ранее мнением о Ферстаппене поделился спортивный директор Гран-при Нидерландов и бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс.
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