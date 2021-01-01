Пилот Формулы-1 пришёл на матч НБА со своей украинской девушкой

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли посетил баскетбольный матч на стадионе «Барклайс-центр», в котором «Бруклин Нетс» встречался с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 110:102. Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 34 очка. Лучше всех у «Бруклина» выступили Кевин Дюрант, у него 33 очка, и Джеймс Харден, заработавший трипл-дабл (33 очка, 14 подборов и 10 передач).



Девушка Гасли Катерина Бережная в «Инстаграме» опубликовала фото, как спортсмен наблюдает за матчем с трибун.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Гасли занял девятое место. В активе француза 110 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.