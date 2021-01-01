«Новый год, новый «Мерседес». Команда выпустила тизер нового болида
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Немецкая команды Формулы-1 «Мерседес» в официальном «Инстаграме» опубликовала тизер нового болида.
«Новый год, новый «Мерседес», – написано в аккаунте немецкого коллектива.
Вероятно, изображение не имеет ничего общего с реальным будущим болидом команды, просто повторяет формы шоу-кара Формулы-1.
Ранее стало известно, что в «Мерседесе» приняли решение вернуть традиционную серебряную ливрею. Последние два сезона команда выступала с чёрным цветом. То, что уже некоторое время ходило по паддоку в виде слухов, было решено боссами в финале сезона. Чёрная ливрея была знаком поддержки движения Black Lives Matter. Такой дизайн особенно сильно заинтересовал Льюиса Хэмилтона, который часто выступает за равные права.
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