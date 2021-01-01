Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Новый год, новый «Мерседес». Команда выпустила тизер нового болида

«Новый год, новый «Мерседес». Команда выпустила тизер нового болида
Комментарии

Немецкая команды Формулы-1 «Мерседес» в официальном «Инстаграме» опубликовала тизер нового болида.

«Новый год, новый «Мерседес», – написано в аккаунте немецкого коллектива.

Вероятно, изображение не имеет ничего общего с реальным будущим болидом команды, просто повторяет формы шоу-кара Формулы-1.

Ранее стало известно, что в «Мерседесе» приняли решение вернуть традиционную серебряную ливрею. Последние два сезона команда выступала с чёрным цветом. То, что уже некоторое время ходило по паддоку в виде слухов, было решено боссами в финале сезона. Чёрная ливрея была знаком поддержки движения Black Lives Matter. Такой дизайн особенно сильно заинтересовал Льюиса Хэмилтона, который часто выступает за равные права.

Новость по теме
«Самый сильный дуэт в Ф-1». Алези — о пилотах, с которыми «Мерседес» выиграл бы оба титула
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022