Появились новые подробности о планах сотрудничества «Хонды» и «Ред Булл»

Совместная работа «Хонды» с австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл» может продлиться дольше, чем ожидалось ранее. Как сообщает RacingNews365, японский производитель планирует продолжить сотрудничество с «Ред Булл» до 2025 года — вплоть до перехода чемпионата на новый моторный регламент.

Кроме того, по сведениям источника, глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото перейдёт в этом году в «Ред Булл» на роль консультанта.

Ранее сообщалось, что в 2022 году подразделение «Ред Булл» по производству силовых установок получит право пользоваться интеллектуальной собственностью «Хонды», а японская компания будет помогать при сборке силовых установок, предоставит инженерную помощь на трассе и поддержку в проведении гонок.