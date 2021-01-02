Появились новые подробности о планах сотрудничества «Хонды» и «Ред Булл»
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Совместная работа «Хонды» с австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл» может продлиться дольше, чем ожидалось ранее. Как сообщает RacingNews365, японский производитель планирует продолжить сотрудничество с «Ред Булл» до 2025 года — вплоть до перехода чемпионата на новый моторный регламент.
Кроме того, по сведениям источника, глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото перейдёт в этом году в «Ред Булл» на роль консультанта.
Ранее сообщалось, что в 2022 году подразделение «Ред Булл» по производству силовых установок получит право пользоваться интеллектуальной собственностью «Хонды», а японская компания будет помогать при сборке силовых установок, предоставит инженерную помощь на трассе и поддержку в проведении гонок.
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