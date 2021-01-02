«Потеряли всё». У итальянской участницы «Дакара» перед стартом сгорели техничка и автодом

Итальянская участница «Дакара»-2022 в зачёте мотовездеходов Камелия Липароти рассказала, как потеряла практически всё имущество перед стартом гонки.
«Нынешний „Дакар“ для меня стал не приключением, а драмой. К счастью, никто не пострадал, я в порядке и здорова. Моя техничка и “дакаровский” автодом сгорели прошлой ночью по дороге из Джидды на бивуак «Хаиль», где мы сейчас находимся. Мы потеряли всё, включая мой паспорт, компьютер, мою одежду, все мои вещи, мой дом. Я до сих пор в шоке — как когда не веришь в реальность происходящего, когда просыпаешься после кошмара, а он оказывается реальностью.
Я потеряла всё и не знаю, что делать: остаться в Джидде или вернуться домой. Но у меня нет паспорта, поэтому я должна сначала решить эту проблему. В конце концов, я решила, что поехать за „Дакаром“ — это хорошая идея, в любом случае проехать пролог и 600-километровый лиазон с дождем и холодом. На мне куртка от X-Raid, потому что у меня не осталось никакой одежды. Остался только гоночный костюм, шлем, гоночная обувь и всё. X-raid и особенно Тобиас Квандт были очень добры ко мне, все пытаются мне помочь, включая Свету.
Я говорю, что потеряла все, но чувствую свою принадлежность к семье “Дакара”. Все пытаются помочь, и я надеюсь, что смогу продолжить “Дакар”. Не помню, как ехала пролог, не могла сосредоточиться, но финишировала», — приводит слова Липароти телеграм-канал Cross-Country Rally.
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