Источник: Гасли может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Мерседесе», заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона. Это следует из публикации на Daily Express.
По мнению британского источника, «Мерседес» таким образом нанёс бы неожиданный удар по своему главному конкуренту — «Ред Булл». Сообщается, что это может произойти уже в этом году, в случае если семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон всё-таки примет решение завершить карьеру.
Гасли выступал в «Ред Булл» в 2019 году и считается одним из главных кандидатов на возвращение в состав австрийской команды.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Гасли занял девятое место. Ранее удивление решением «Ред Булл» не возвращать Гасли выразил бывший знаменитый гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг.
- 2 января 2022
-
13:07
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:03
-
11:55
-
11:04
-
10:11
- 1 января 2022
-
22:04
-
20:49
-
18:44
-
18:34
-
16:13
-
14:57
-
13:54
-
12:52
-
11:58
-
10:50
-
10:16
- 31 декабря 2021
-
20:02
-
18:48
-
17:51
-
16:19
-
15:44
-
14:22
-
13:20
-
12:05
-
10:50
-
09:49
-
00:58
- 30 декабря 2021
-
23:57
-
22:56
-
21:53
-
20:48
-
19:44