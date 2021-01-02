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Источник: Гасли может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Источник: Гасли может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Мерседесе», заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона. Это следует из публикации на Daily Express.

По мнению британского источника, «Мерседес» таким образом нанёс бы неожиданный удар по своему главному конкуренту — «Ред Булл». Сообщается, что это может произойти уже в этом году, в случае если семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон всё-таки примет решение завершить карьеру.

Гасли выступал в «Ред Булл» в 2019 году и считается одним из главных кандидатов на возвращение в состав австрийской команды.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Гасли занял девятое место. Ранее удивление решением «Ред Булл» не возвращать Гасли выразил бывший знаменитый гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг.

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