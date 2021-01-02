«Поняла, что не зря тренировалась на льду». Сычёва — о прологе «Дакара»

Российская гонщица Татьяна Сычёва и её штурман Александр Алексеев рассказали, как для них сложился пролог «Дакара»-2022. Экипаж Сычёвой занял 33-е место в зачёте серийных мотовездеходов.



«Пролог был маленький, но интересный. Песок совсем не такой, как в Эмиратах: какой-то очень скользкий. Но на самом деле пролог был не особо сложным. Но забавным. Я поняла, что не зря тренировалась на льду: примерно то же самое», – сказала Татьяна Сычёва телеграм-каналу Cross-Country Rally.



«Хороший день. Жутко длинный и очень холодный. Как будто окунулись с лета в зиму. Пролог утром был по песку и жаре, а вечером мы в пуховиках и шапках, очень замёрзли. Долго-долго ехали лиазон. Подустали, конечно, но ничего. Стартовый подиум прошли. Всё хорошо, машина в порядке. Поделились с Остином Джонсоном приводом – почему-то у технички, которая ехала с ним, его не оказалось. Были у нас маленькие технические проблемки, но за пять минут их решили — не на трассе, уже на лиазоне», — добавил Алексеев.