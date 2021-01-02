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Дэниел Сандерс выиграл первый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Дэниел Сандерс выиграл первый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов
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Сегодня, 2 января, стартовал 44-й в истории ралли-марафон «Дакар». Первый этап в зачёте мотоциклов выиграл Дэниел Сандерс (KTM). Второе место занял Пабло Кинтанилья (Honda), тройку сильнейших замкнул Маттиас Валькнер (KTM).

«Дакар-2022». Мотоциклы. Первый СУ:

1. Дэниел Сандерс (KTM) — 3:07.59
2. Пабло Кинтанилья (Honda) +02.07
3. Маттиас Валькнер (KTM) +08.31
4. Мейсон Клайн (KTM) +08.44
5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +10.04
6. Адриен ван Беверен (Yamaha) +10.06
7. Ксавье де Султре (Husqvarna)+12.01
8. Сэм Сандерленд (KTM)+13.01
9. Скайлер Хауз Husqvarna)+16.17
10. Росс Бранч (Yamaha)+17.26.

44-й по счёту «Дакар» стартовал сегодня, 2 января, в Хаиле (Саудовская Аравия), а завершится 14 января в Джидде.

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