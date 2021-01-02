Дэниел Сандерс выиграл первый этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 2 января, стартовал 44-й в истории ралли-марафон «Дакар». Первый этап в зачёте мотоциклов выиграл Дэниел Сандерс (KTM). Второе место занял Пабло Кинтанилья (Honda), тройку сильнейших замкнул Маттиас Валькнер (KTM).



«Дакар-2022». Мотоциклы. Первый СУ:



1. Дэниел Сандерс (KTM) — 3:07.59

2. Пабло Кинтанилья (Honda) +02.07

3. Маттиас Валькнер (KTM) +08.31

4. Мейсон Клайн (KTM) +08.44

5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +10.04

6. Адриен ван Беверен (Yamaha) +10.06

7. Ксавье де Султре (Husqvarna)+12.01

8. Сэм Сандерленд (KTM)+13.01

9. Скайлер Хауз Husqvarna)+16.17

10. Росс Бранч (Yamaha)+17.26.

44-й по счёту «Дакар» стартовал сегодня, 2 января, в Хаиле (Саудовская Аравия), а завершится 14 января в Джидде.