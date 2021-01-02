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В «инстаграме» «Мерседеса» появился мотивационный пост, посвящённый Льюису Хэмилтону

В «инстаграме» «Мерседеса» появился мотивационный пост, посвящённый Льюису Хэмилтону
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Пресс-служба «Мерседеса» разместила новый пост, посвящённый британскому пилоту Льюису Хэмилтону. Публикация появилась на официальной странице немецкой команды в «Инстаграме».

«Невзгоды заставляют одних ломаться, а другие, преодолевая их, бьют рекорды», — говорится в сообщении «Мерседеса», подкреплённом фотографией Хэмилтона.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон уступил своему главному сопернику, голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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Источник: Гасли может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
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