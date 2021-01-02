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«Ред Булл» судится с экс-главой отдела аэродинамики, решившего уйти в «Астон Мартин»

«Ред Булл» судится с экс-главой отдела аэродинамики, решившего уйти в «Астон Мартин»
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Австрийская команда Формулы-1«Ред Булл» и покидающий её Дэн Фэллоус стали участниками первого судебного заседания. Поводом для него послужили условия ухода специалиста. Об этом сообщает Racingnews365.

В «Ред Булл» Фэллоус занимал должность главы отдела аэродинамики. В июне 2021 года он принял предложение «Астон Мартин» начиная с сезона-2022 стать техническим директором этой команды.

Как предполагал сам Фэллоус, сотрудничество с британским коллективом он начнёт с 1 января 2022 года. Но в «Ред Булл» обозначили своё видение по этому вопросу. Австрийская команда считает, что Дэн сможет перейти в «Астон Мартин» лишь по прошествии периода уведомления, который составляет шесть месяцев, при этом он не может начаться раньше 31 декабря 2022 года. То есть, согласно позиции «Ред Булл», к «Астон Мартин» он сможет присоединиться не ранее июля 2023 года.

Фэллоус, со своей стороны, считает, что срок его уведомления не имеет законной силы, а также ссылается на прецеденты, когда другие сотрудники «Ред Булл» покидали команду при аналогичных обстоятельствах.

Окончательное решение суда, как ожидается, будет принято в конце января. Как сообщается в источнике, шансы «Ред Булл» несколько выше.

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