Аль-Аттия выиграл у Лёба 12 минут на первом этапе «Дакара», Васильев — пятый

Сегодня, 2 января, стартовал первый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его в зачёте автомобилей уверенно выиграл катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. Вторым с отставанием в 12 минут стал девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб. Тройку лучших замкнул чешский пилот Мартин Прокоп.



Лучшим из россиян стал Владимир Васильев (БМВ), продемонстрировавший пятый результат.

«Дакар-2022». Автомобили. Первый СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:19.57

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +12.07

3. Мартин Прокоп (Ford) +21.21

4. Лусио Альварес (Toyota) +26.31

5. Владимир Васильев (BMW) +27.52

6. Себастьян Халперн (MINI) +28.16

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +32.43

8. Якуб Пшигонски (MINI) +40.50

9. Язид Аль-Раджи (Toyota) +42.53

10. Орландо Терранова (Prodrive) +46.54

...12. Ясир Сеайдан (MINI) +50.13.

Отметим, что в ходе этапа проблемы возникли у гонщиков Audi Карлоса Сайнса-старшего и Маттиаса Экстрёма.