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Канцюс уверенно выиграл первый этап «Дакара» в зачёте квадроциклов, Максимов — шестой

Канцюс уверенно выиграл первый этап «Дакара» в зачёте квадроциклов, Максимов — шестой
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Сегодня, 2 января, стартовал первый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Победу в зачёте квадроциклов праздновал литовец Лайсвидас Канцюс. Вторым стал американец Пабло Себастьян Копетти. Тройку сильнейших замкнул представитель Чили Джованни Энрико.

Лучшим из российских спортсменов стал Александр Максимов, показавший шестой результат.

«Дакар-2022». Квадроциклы. Первый СУ:

1. Лайсвидас Канцюс («Ямаха») – 4:12.24
2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +10.11
3. Джованни Энрико («Ямаха») +12.00
4. Франсиско Морено («Ямаха») +20.27
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +20.29
6. Александр Максимов («Ямаха») +24.39
7. Камиль Вишневский («Ямаха») +26.52
8. Александр Жиру («Ямаха») +32.52
9. Итало Педемонте («Ямаха») +38.23
10. Мануэль Андухар («Ямаха») +50.24.

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