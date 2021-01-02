Канцюс уверенно выиграл первый этап «Дакара» в зачёте квадроциклов, Максимов — шестой

Сегодня, 2 января, стартовал первый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Победу в зачёте квадроциклов праздновал литовец Лайсвидас Канцюс. Вторым стал американец Пабло Себастьян Копетти. Тройку сильнейших замкнул представитель Чили Джованни Энрико.



Лучшим из российских спортсменов стал Александр Максимов, показавший шестой результат.

«Дакар-2022». Квадроциклы. Первый СУ:

1. Лайсвидас Канцюс («Ямаха») – 4:12.24

2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +10.11

3. Джованни Энрико («Ямаха») +12.00

4. Франсиско Морено («Ямаха») +20.27

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +20.29

6. Александр Максимов («Ямаха») +24.39

7. Камиль Вишневский («Ямаха») +26.52

8. Александр Жиру («Ямаха») +32.52

9. Итало Педемонте («Ямаха») +38.23

10. Мануэль Андухар («Ямаха») +50.24.