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Павел Лебедев стал четвёртым на 1-м этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов

Павел Лебедев стал четвёртым на 1-м этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 2 января, прошёл первый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его в зачёте прототипных мотовездеходов выиграл американец Сет Кинтеро. Лучший результат среди россиян показал Павел Лебедев — он пришёл на финиш четвёртым.

«Дакар»-2022. Мотовездеходы. Первый СУ:

1. Сет Кинтеро (OT3) — 03:29.51
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +1.15
3. Себастьян Эриксон (Can-Am) +6.11
4. Павел Лебедев (Can-Am) +11.36
5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +29.10
10. Андреас Миккельсен (OT3) +55.3

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