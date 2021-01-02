Павел Лебедев стал четвёртым на 1-м этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 2 января, прошёл первый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его в зачёте прототипных мотовездеходов выиграл американец Сет Кинтеро. Лучший результат среди россиян показал Павел Лебедев — он пришёл на финиш четвёртым.

«Дакар»-2022. Мотовездеходы. Первый СУ:

1. Сет Кинтеро (OT3) — 03:29.51

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +1.15

3. Себастьян Эриксон (Can-Am) +6.11

4. Павел Лебедев (Can-Am) +11.36

5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +29.10

10. Андреас Миккельсен (OT3) +55.3