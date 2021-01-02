«Это называется ******». Жильцов раскритиковал организаторов после первого этапа «Дакара»

Штурман Дениса Кротова Константин Жильцов рассказал о серьёзной проблеме на первом этапе ралли-марафона «Дакар». Их экипаж показал 14-е время.



«Мы на финише, машина исправна. Всё хорошо. За исключением, что проблему, о которой мы говорим каждую гонку, к сожалению, никто не исправляет, а делает ещё хуже. По мне, это называется ******, потому что так поступать нельзя. Я не хочу никого ругать – книжка великолепная, но вот эта борьба со штурманами, которую обещал Давид Кастера… Он перегнул палку капитально.



Когда в книжке написано, что там дорога, а мы туда приехали — там была не дорога, а нормальная обычная «песочница», чуть заросшая, по которой миллион людей, миллион машин наездили миллион дорог. Я понимаю, что есть курс, но когда миллион дорог, даже по курсу ты не приедешь в скрытую, секретную точку – её нельзя ставить в таких местах. Тем более когда перед этим ты едешь 60 километров без всяких точек, без всего.



На финише нам сказали, что из «мотогонов» вообще никто её не взял, из машин часть экипажей тоже не взяли. Можно было бы «забить» – пенализация за неё 15 минут, но дело в том, что, если ты не нашёл эту точку, ты потом не нашёл нормальную дорогу, и потом на нормальной дороге опять не было точек, опять была скрытая.



Дальше за 30 километров до финиша местное население наездило 8 или 10 «автобанов»: какая из дорог верная, куда ехать? «Дакар» только начался, и я в предвкушении того, что будет. Обидно, что проиграли достаточно много. Тобиас Квандт только что сказал, что Карлос Сайнс потерял там чуть ли не два часа. Я с Маттиасом Экстрёмом разговаривал — они нам проиграли, так ещё и точку не нашли», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.